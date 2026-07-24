Баскетболист №1 на България предложи баща си за президент на федерацията

Баскетболният национален отбор на България ще може да разчита на най-голямата си звезда в следващия си мач. На 30 август "лъвовете" ще се изправят срещу селекцията на Румъния в двубой от втората фаза от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Сега най-добрият ни баскетболист Александър Везенков потвърди участието си идния месеца, а старши треньорът Любомир Минчев обяви състава, както и програмата за подготовката преди ключовите срещи от пресявките за шампионата на Стария континент.

Везенков ще бъде на линия за мача с Румъния

Везенков призна, че ще отиде до Гърция за няколко дни, тъй като трябва да присъства на медицинските тестове и първата тренировка на Олимпиакос. Веднага след това той ще се присъедини към националния отбор и ще бъде на линия за сблъсъка с Румъния. Баскетболистът ни разкри това по време на пресконференция в София по повод провеждането на Световно ученическо първенство в Самоков догодина, на което той ще бъде посланик. След това Везенков отговори на един много интересен въпрос.

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Везенков иска баща му да оглави българския баскетбол

След два месеца предстоят избори за президент на Българската федерация по баскетбол. В момента този пост е заеман от Георги Глушков. Везенков обаче не се поколеба да посочи своя фаворит за позицията. Той заяви, че би подкрепил своя баща - Сашко Везенков, но призна, че не е сигурен, че той би се кандидатирал. Въпреки това вярва, че е точният човек, който може да помогне за развитието на български баскетбол.

"Ако зависеше от мен, името, което бих казал днес, че за мен на сто процента е точният човек, е Сашко Везенков, но той не знам дали иска да влезе в това. Не ми е споделил нещо, но просто му имам доверие в това, което може да направи. Мисля, че е време за нещо различно, за нещо ново. Нова ера идва - пак казвам, Балкан влиза в ЕвроКъп. Рилски Спортист има отбор, който ще гони нещо сериозно в Европа. Националният отбор трябва да се върне към големите отбори, защото стигнахме до последното ниво, до последната категория и мисля, че трябва да дойде човек, който знае, който може да помогне със своите знания", заяви Везенков.

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