Страхотна новина за родните фенове: Везенков и Олимпиакос може да домакинстват в България

Александър Везенков и гръцкият гранд Олимпиакос може да играят домакинските си мачове от Евролигата през следващия сезон в България. Това съобщават специално за БГНЕС източници от Гърция. Причината е, че залата на клуба в момента е в ремонт, като се очаква той да приключи през ноември или декември.

Залата на гранда от Пирея е в ремонт

Първоначално европейските шампиони са се спрели на залата на АЕК. Привърженици на „жълто-черния“ тим обаче са категорично против подобен вариант и предупреждават за възможни провокации, ако това се осъществи.

Вариантът с Олимпийския стадион, използван от Панатинайкос, също не се разглежда като подходящ. Залата на друг местен тим - Перистери, пък не отговаря напълно на изискванията на Евролигата. Поради тази причина ръководството на клуба обмисля алтернативни решения. Сред тях са Сърбия и България.

Припомня се, че през миналия сезон в България домакинските си срещи от най-комерсиалния клубен баскетболен турнир в Европа изигра Апоел Тел Авив. Родните фенове дари станаха свидетели на гостуването на Везенков и Олимпийкос на израелския тим през април.

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