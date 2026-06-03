"Лъвиците" се събраха в Самоков: Последен шанс за сверяване на часовника преди втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027

Женският ни национален отбор по баскетбол стартира подготовката си преди последния международен турнир, в който "лъвиците" ще вземат участие. Начело на българките отново застава старши треньорът Таня Гатева. Националките ще проведат тренировъчен лагер в Самоков от 1 до 12 юни. След това те ще вземат участие в приятелски турнир, в който ще премерят сили с тимовете на Дания и Гърция.

"Лъвиците" се събраха на 10-дневен лагер в Самоков

В Самоков се подготвят 12 състезателки, сред които изпъкват името на капитана Борислава Христова, която изпрати един от най-силните сезони в кариерата си до момента, след като стана шампион на Гърция с тима на Атинайкос. Сред избраничките на Гатева е и основния плеймейкр Карина Константинова.

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А ето кои са всички 12 състезателки:

Карина Константинова, Гергана Иванова, Илияна Георгиева, Борислава Христова, Преслава Колева, Ивана Бонева, Стефани Костович, Борислава Денчева, Валя Алексиева, Яна Карамфилова, Радостина Христова и Виолета Григорова.

В щаба на Гатева личат специалисти като Матеа Тавич, Мануел Марков и Димитрис Пападополус. Предстоящите срещи на 13 юни с Дания и на 14 юни с Гърция са добра възможност за състезателките да се сработят преди втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027.

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"Лъвиците" извоюваха убедителни победи в началото на година и така заслужено си осигуриха мястото за следващата фаза на Евробаскет 2027. Жребият за нашите момичета обаче не бе много благосклонен и ги постави в група с баскетболни колоси като Испания, Чехия и Хърватия. Въпреки това българките гледат уверено напред и водят усилена подготовка, която да ги отведе до финалната фаза на най-големия европейски баскетболен форум.