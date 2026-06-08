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Нощта, в която плевенчани взеха короната на кралете: Разгрома на Плама над Реал Мадрид

08 юни 2026, 7:00 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: YouTube iblmusic / Колаж Actualno
Нощта, в която плевенчани взеха короната на кралете: Разгрома на Плама над Реал Мадрид

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Преди точно 30 години в една малка зала, почти в края на град Плевен, се състои мач, който не предвещава нещо велико. Въпреки това хиляди баскетболни фенове и работници от фабриките около залата се струпват, за да наблюдават среща, която ще се превърне в едно от най-големите постижения на родния клубен спорт.

Сигурно се питате какво правят толкова много хора в залата във вторник вечер. Ами отговорът е много прост - в града под Панорамата в гладиаторска битка влизат местния клуб Плама Плевен и колосът на европейския баскетбол Реал Мадрид. Зала "Балканстрой", която обикновено побира до 1500 души се пръска по шевовете. Трибуните са се превърнали в своеобразна джунгла, в която всяка греда и облегалка са потенциална седалка. По това време плевенчани са спечелили две последователни титли на България.

Нощта, в която плевенчани взеха короната на кралете

В състава на родния тим личат имената на легенди като Георги Младенов, Цветан Антов, Любомир Минчев, Валентин Вутев, Храсимир Димитров и Васко Стоянов. Срещу тях на паркета застават великаните Деян Бодирога, Джо Арлаукас, Хуан Антонио, Алберто Ерерос и Пабло Ласо (който след години ще застане начело на тима като старши треньор).

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Плама Плевен

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Мачът е привидно решен още преди да прозвучи първият съдийски сигнал. Българите са разгромени в испанската столица с близо 40 точки месец и половина по-рано, а Реал Мадрид са абсолютни фаворити за спечелването на целия турнир.

Срещата обаче винаги започва при резултат 0:0, а в тази вторник вечер, баскетболистите на Плама излизат решени, че няма да играят като пораженци. И започват да пишат история с всеки изстрел съм коша, а 40-те минути върху паркета се превръщат в чисто изкуство. Плевенският тим е като юмрук и е съставен изцяло от родни състезатели, които не отстъпват по нищо на скъпо платените звезди, които по онова време са едни от най-успешните и титулувани баскетболисти.

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Плама Плевен

Лъвските сърца на България срещу скъпо платените звезди на Европа

Деян Бодирога завършва с 32 точки, които обаче не се оказват достатъчни, за да надвият плевенчаните с лъвски сърца. След последната сирена петима от плевенските баскетболисти завършват с двуцифрен актив. При резултат 93:84 Плама поставя на колене гиганта Реал Мадрид и цялата зала е на крака. Зала "Балканстрой" се превръща в храм на невъзможното. Ехото от виковете на публиката все още отекват между четирите ѝ стени, където вече три десетилетия плевенчани очакват да видят нов подобен подвиг. В Плевен все още се носят легенди за нощта, в която момчетата от малката България станаха по-големи от кралете.

Автор: Кристин Попова 

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