Везенков на финал за Купата на Гърция

Българският национал Александър Везенков и неговият Олимпиакос постигнаха убедителна победа над Маруси с 91:67 (29:15, 19:18, 17:20, 26:14) в Ираклион в полуфинален мач от турнира за Купата на Гърция. Така те се класираха за финала на надпреварата. Олимпиакос достигна до този етап и през миналата година, когато загуби от Панатинайкос, но сега продължава усилията си да спечели 13-ата си купа от турнира.

Съперник на Везенков и неговите съотборници във финала ще бъде победителят от срещата между Панатинайкос и Ираклис, която ще се играе по-късно тази вечер.

Александър Везенков отново показа отлична форма и завърши като най-резултатен с 16 точки, 2 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки за 24 минути на терена. Костас Папаниколау добави 12 точки, 3 борби и 3 асистенции.

Олимпиакос си осигури значителен аванс още в първата четвърт, която завърши при 29:15, а на почивката резултатът бе 48:33 в полза на "червено-белите" от Пирея. Баскетболистите на Олимпиакос поддържаха преднината си и през второто полувреме, като след 30 минути игра водеха с 65:53. Финалът в турнира за Купата на Гърция ще се проведе на 21 февруари, събота, когато пък у нас ще се изиграят полуфиналните срещи за Купата на България, а отборите ще бъдат определени на четвъртфиналните срещи на 19 и 20 февруари в "Арена Ботевград".

