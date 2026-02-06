Любопитно:

Везенков не спира да преподава, избраха го за №1 в Евролигата (ВИДЕО)

06 февруари 2026, 13:46 часа 317 прочитания 0 коментара
Александър Везенков приключи януари с впечатляваща серия от представяния и заслужено получи приза за Най-полезен играч на месеца в Евролигата. Българският национал изведе Олимпиакос до 6 победи от 7 мача в турнира, демонстрирайки лидерство и постоянство на най-високо ниво.

Крилото се представи страхотно през януари

30-годишното крило впечатли с 23.6 точки и 6.7 борби средно на мач, като записаният от него коефициент на полезно действие бе 29.0. През този период той реализира 20 тройки и изпълни наказателните удари с впечатляващ резултат – 29 от 30, като бе и с най-висок плюс/минус сред всички участници (+11.7).

Везенков бе сред водещите фигури на терена във всичките 7 мача за януари, като в 6 от тях отбеляза 20 или повече точки. Най-силното му представяне дойде срещу Макаби Тел Авив, когато достигна сезонния си връх от 28 точки.

С тази награда българският баскетболист вече има общо 5 отличия за MVP на месеца, като се изравни с Майк Джеймс от Монако. Рекордът в турнира продължава да държи Никола Миротич с 7 награди.

През настоящия сезон Везенков води Евролигата по КПД с 23.1, а средно за 26 мача записва 19.1 точки, 6.8 борби и 1.4 асистенции. Крилото затвърждава мястото си сред водещите фигури на европейския баскетбол и остава ключова опора за Олимпиакос в борбата за върха.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
