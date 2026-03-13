Лудогорец – ЦСКА: Кога и къде да гледаме съдбоносната среща между „орлите“ и „армейците“

Без абсолютно никакво съмнение гвоздеят в програмата на 26-тия кръг на Първа лига е сблъсъкът между настоящия шампион Лудогорец и ЦСКА. „Орлите“ посрещат „армейците“ на стадион „Хювефарма арена“ в събота, на 14 март, от 17:45 ч. срещата спокойно може да бъде определена като съдбоносна и за двата отбора. Разградчани изостават с 9 точки на първия в класирането Левски, докато „червените“ не просто ще искат да останат в топ 4, а ще гонят място, което да им осигури място в квалификациите за евротурнирите, без да им се налага да играят бараж.

Лудогорец – ЦСКА в Първа лига: Дата, начален час и телевизия

След като не успя да победи и двата пловдивски гранда, Лудогорец записа важна победа над Левски, с която намали разликата между двата отбора от 12 на 9 точки. В последния кръг „орлите“ победиха Монтана с класическото 3:0, с което затвърждават възходящата си форма. ЦСКА също имаше колебливи мачове, като загуби от Септември София, а след това победи Ботев Враца с минималното 1:0. В последния кръг „армейците“ показаха добра игра срещу Локомотив София и след победата с 2:0, те гледат уверено към дербито с Лудогорец.

В кой ден и от колко часа е съдбоносната среща

Първият сблъсък между двата отбора през настоящия сезон завърши при резултат 0:0, като Бруно Жордао получи червен картон за ЦСКА в 78-мата минута. Тимовете ще се срещнат и на 1/2-финалите за Купата на България, които ще се проведат в два мача – на 8-ми и 22-ри април. А вторият мач от редовния сезон в Първа лига ще се изиграе в събота, 14 март, от 17:45 ч.

Коя телевизия ще излъчи мача Лудогорец срещу ЦСКА

Мачът, който може да отдалечи Лудогорец още повече от Левски или да попари мечтите на ЦСКА за по-високо място в класирането ще се излъчва пряко в българския ефир. Телевизията, която ще предава двубоя на живо е Diema Sport. Също така може да следите развоя на съдбоносната среща от Първа лига и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния сайт Sportlive.bg!

