Локомотив София и Славия не излъчиха победител в малкото столично дерби от 26-ия кръг на родната Първа лига. Двубоят, който се състоя на стадиона в квартал „Надежда“, завърши при равен резултат 1:1. Гостите поведоха с попадение на Янис Гермуш, който се разписа преди почивката, но след това „червено-черните“ успяха да изравнят благодарение на гол на Анте Аралица.

Янис Гермуш изведе Славия напред в резултата

Локомотив създаде няколко добри положения в началото на двубоя, но така и не съумя да стигне до гол. В 16-ата минута домакините бяха много близо до попадение – ударът на Бидунга с глава обаче срещна напречната греда.

Десетина минути преди края на редовното време на първата част обаче Славия поведе. Мартин Величков не се намеси добре след центриране от фланга и Янис Гермуш с удар по диагонала се разписа за 1:0.

Анте Аралица донесе точката на Локомотив София

В началото на втората част двата тима имаха по една ситуация за гол, която обаче не бе реализирана. Локомотив бе много близо до гол в 52-ата минута, но ударът на Спас Делев срещна дясната греда.

Около четвърт час преди края на редовното време Локомотив изравни. Дост намери по отличен начин Аралица, който не остави никакви шансове на стража на гостите. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

Класирането в Първа лига

След равенството Славия събра 35 точки и остава на седмата позиция във временното класиране в Първа лига. Локомотив София е 10-ти с 31 пункта в актива си, колкото има и 9-ия Ботев Враца, който обаче е с мач по-малко.

