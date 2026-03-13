Пифа: В момента ЦСКА играе най-стойностен футбол у нас, залагам името си, че „армейците“ ще вземат Купата

Шампионът на България с ЦСКА Ивайло Петров – Пифа коментира представянето на бившия си тим през настоящия сезон. Пифа, както всички наричат бившия вратар, говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че в момента „армейците“ играят най-стойностния футбол у нас. Той допълни, че залага името си, че през тази кампания „червените“ ще триумфират с Купата на България.

Ивайло Петров също така сподели, че през настоящата година първенството у нас е много интересно и има интрига. Той заяви, че очаква плейофите да са много интригуващи и феновете да се насладят на хубави мачове и истински зрелища.

„ЦСКА има голям шанс за евроквота и през шампионата“

„В момента ЦСКА играе най-стойностен футбол у нас. Оставям настрана точковото изоставане от Левски и Лудогорец. Тук говоря за играта. Гледахме онзи ден Левски срещу Локо Пловдив, ами те не показаха нищо. Да, ЦСКА падна от Септември, но това го отдавам на психиката на момчетата, защото те си помислиха, че съперникът сам ще се бие. Тя малко им изневери“.

„Нямам колебания и залагам името си, че ЦСКА ще вземе Купата тази година. Убеден съм, че ще триумфираме в турнира. Не омаловажавам нито Локо Пловдив, нито Арда или още по-малко Лудогорец. Но тази година ЦСКА ще вдигне Купата“.

„ЦСКА има голям шанс за евроквота и през шампионата. Много ще е интересно. Радвам се, че има интрига. Деветте точки на Левски пред Лудогорец на върха нито са малко, нито са нестопяеми. Плейофите ще са много интригуващи. Надявам се на хубави мачове и зрелища. Интрига има на всички нива.“, обясни Пифа.

