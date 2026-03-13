Локомотив Пловдив прекърши 10 от Септември, млад талант блести за „смърфовете“

13 март 2026, 18:46 часа 173 прочитания 0 коментара

Локомотив Пловдив победи Септември София в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се игра на стадиона в парк „Лаута“, завърши при резултат 1:0 за домакините. Единственото попадение в мача падна в средата на първото полувреме и бе дело на Севи Идриз. Гостите от София пък играха повече от 40 минути с човек по-малко на терена, след като Валон Хамдиджи бе изгонен с директен червен картон.

Севи Идриз вкара единствения гол в мача

Локомотив Пловдив започна по-активно срещата като набързо стигна до две положения пред вратата на съперника, които обаче не бяха реализирани. Все пак в 31-ата минута домакините поведоха. Севи Идриз се възползва от подаване в наказателното поле и с прецизен удар матира Николай Кръстев.

Гостите играха повече от 40 минути с човек по-малко

Малко след началото на второто полувреме Септември остана с 10 души на терена, след като Валон Хамдиджи бе изгонен с директен червен картон за груб фаул в краката на Георги Чорбаджийски. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и Локомотив се поздрави с успеха.

След победата Локомотив Пловдив събра 38 точки, но остава на 6-то място във временното класиране в Първа лига. Петият Черно море има 40 пункта в актива си, но и мач пасив спрямо „смърфовете“. Септември пък продължава да е на 14-та позиция с 21 точки – на две от 15-ия Берое, който в неделя приема Левски в Стара Загора.

ОЩЕ: Христо Крушарски: Реферът на мача с Левски бе с черни очила – явно ни има зъб

 

Бойко Димитров Отговорен редактор
