Елитен португалски тим набеляза трансферна цел на ЦСКА и Левски

Елитен португалски тим набеляза трансферна цел на грандовете на българския футбол – ЦСКА и Левски. Става въпрос за отбора на Санта Клара, който се е огледал в младата звезда на Черно море Георги Лазаров. Това съобщиха медиите в иберийската страна. Според информациите ръководството на 16-ия в Примейра лига е останало впечатлено от представянето на 21-годишния нападател като се очаква през лятото да изпратят официална оферта за правата му.

Георги Лазаров има 8 гола и 2 асистенции за Черно море

Георги Лазаров пристигна в Черно море през лятото на 2025-та от тима на Фратрия, като тогава „моряците“ платиха около 75 хиляди евро, за да го привлекат. До момента младежкият национал на България е изиграл общо 29 мача за варненци във всички турнири, в които е реализирал осем попадения, а също така е направил и две асистенции. Талантливият нападател има договор с Черно море до лятото на 2028-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 600 000 евро.

Нападателят може да действа по цялата линия на атаката

От Санта Клара са били впечатлени от поливалентността на Георги Лазаров, който може да действа по цялата линия на атаката. През този сезон младокът е използван от Илиан Илиев като централен нападател, крило и плеймейкър. Именно футболист с такъв профил търсят португалците, които са готови да платят исканите от Черно море пари за офанзивния състезател.

