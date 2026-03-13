Благо Георгиев пророкува: Когато ЦСКА се върне на своя стадион, дълги години България няма да има друг шампион!

Бившият национал на България Благой Георгиев направи любопитен коментар свързан с ЦСКА и случващото се в клуба. Той говори пред колегите от „Гонг“ като бе категоричен, че след като „червените“ се завърнат на своя стадион, дълги години страната ни няма да има друг шампион. Както е известно, в момента съоръжението е в процес на реконструкция, като се очаква до есента да бъде готово да приема мачове.

Бившият капитан на Славия похвали ЦСКА

Благой Георгиев сподели, че ако собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е искал да направи отбора шампион, то е можел да го стори още в първата си година на управление. Това обаче не се е случило, тъй като ръководството на „армейците“ иска в клуба да се работи правилно и по европейски. По думите му „къщата се гради от основите – стадион, база, школа“.

"Къщата се гради от основите - стадион, база, школа"

„Ако спонсорът на ЦСКА реши да бъде шампион, щеше да вземе титлата още в първата година, когато влезе в клуба. Но там се работи правилно и по европейски. Къщата се гради от основите, прави се стадион, бази, школа, абсолютно точният модел на управление. Убеден съм, че когато ЦСКА се върне на своя стадион, дълги години България няма да има друг шампион, освен тях“, заяви бившият капитан на Славия.

