В ЦСКА ще си отдъхнат: Основен футболист на Христо Янев преподписва с „армейците“

Един от ключовите футболисти на ЦСКА - Джеймс Ето‘о, е пред преподписване с клуба, гласи информация на подкаста „Цената на успеха“. Няма яснота колко дълго ще е новото споразумение на африканеца, но то е належащо за „червените“.

Джеймс Ето'о е много важна част от ЦСКА

Причината е настоящият договор, който е до лятото на 2027 г. Това означава, че ако халфът откаже да преподпише – ЦСКА за последно сега през лятото ще може да изкара повече пари от потенциална продажба. Причината е възможността на Ето‘о да преговаря с всеки отбор под формата на свободен агент, когато започнат да текат последните 6 месеца от контракта му.

До този момент легионерът има 57 мача, в които се е отчел с 5 гола и 15 асистенции. Той дебютира и за националния отбор на Камерун. Беше закупен за около милион от Ботев Пловдив късното лято на 2024 г. Тогава ръководството изкара солидна сума, защото „червените“ не бяха в положение да преговарят в заключителните дни на трансферния пазар.

ОЩЕ: Шампион с ЦСКА за Джеймс Ето'о: Ако бях на мястото на Янев, щях да го изгоня в съблекалнята