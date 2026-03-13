След дубайския провал: инвеститори от Западна Европа преговарят с роден гранд

Преди около месец инвеститори от Дубай имаха сериозен интерес към един от грандовете в Първа лига. Става въпрос за Локомотив Пловдив. В крайна сметка до сделка не се стигна, въпреки че се проведоха преговори между дубайците и собственикът на „смърфовете“ Христо Крушарски. Тогава финансовият благодетел обвини феновете на „черно-белите“ за пропадналата сделка. Но сега има нова надежда на хоризонта, тъй като инвеститори от Франция са оглеждали „Лаута“.

Французи преговарят с Христо Крушарски

Според колегите от „Мач Телеграф“ има нов сериозен интерес от инвеститори към родния гранд Локомотив Пловдив. Става въпрос за французи, които са обсъждали със собственика на „смърфовете“ Христо Крушарски възможността да бъдат инвестирани средства в клуба. Хората от Франция дори са огледали стадион „Лаута“, като самият изпълнителен директор на компанията е дошъл лично, за да разгледа съоръжението. Това говори допълнително за сериозността на интереса.

Още: Пифа: В момента ЦСКА играе най-стойностен футбол у нас, залагам името си, че „армейците“ ще вземат Купата

Локомотив Пловдив е 6-ти в Първа лига и на 1/2-финал за Купата на България

Христо Крушарски отдавна говори, че са му нужни съдружници, като наскоро назначи в ръководството на Локомотив Пловдив човек, който също е инвестирал в клуба. В момента „смърфовете“ са на 6-то място в Първа лига с актив от 35 точки, които спечелиха в 25 мача – 8 победи, 11 равенства и 6 загуби. В момента „смърфовете“ са в лоша форма в първенството, като нямат победа от началото на февруари. Те се състезават и в Купата на България, където ще играят 1/2-финал срещу Арда Кърджали.

Още: Благо Георгиев пророкува: Когато ЦСКА се върне на своя стадион, дълги години България няма да има друг шампион!