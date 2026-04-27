“Ако Венци Стефанов и човекът с парите в сянка се махнат от Славия, няма кой друг да даде 30 милиона за “белите“

“Аз ги разбирам тия момчета, ама кой ще дойде?“ Това гласеше риторичният въпрос на Бойко Димитров в последния епизод на “Точно попадение“. Той беше по повод конфликта между феновете на Славия и президентът на клуба Венцеслав Стефанов. Почитателите на “белите“ искат промяна в ръководството, но според Димитров няма кой да наследи дългогодишния бос от Овча Купел. Бойко изказа мнението си и по друга интересна тема – дали Венцеслав Стефанов е човекът, който дава парите за Славия или има друг.

“Аз ги разбирам тия момчета, ама кой ще дойде? Кой ще дойде? Виждаме колко трудно се намират хора, които да инвестират в българския футбол. Левски и ЦСКА колко години бяха грандовете на българския футбол? Ми то кой ли не се учи на управление в тия отбори? И те бяха в кома. Левски от 2013 г. колко години бяха в нокаут? ЦСКА по същия начин. Айде, Гриша Ганчев дойде, ама “ние там само си играйкаме“, както викаше той. Тъй че много трудно се намират хора, които да дават пари. И, сега, хайде, знаем в Славия каква е ситуацията. Дори и да се махне Венци Стефанов, дори и да се махне техния спомоществовател в сянка… Не е Венци Стефанов човекът с парите, поне аз така си мисля. Човекът е друг.

Но, ако тези хора се махнат, кой ще дойде? Има ли някой инвеститор, който е готов? Ето, Венци Стефанов казва, поне така ми прави впечатление, по негови интервюта. Той казва: "Бюджетът на Славия е два, три, три и половина милиона лева". Е, хубаво, де. Ама това са 30 милиона за 10 години. Ще се намери ли някой, който да извади 30 милиона за Славия? С един файтон публика на трибуните. С 4 и половина продадени фланелки. И с 12 билета".

