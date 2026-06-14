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Невероятен подвиг на Никола Цолов! Българския лъв оглавява шампионата във Формула 2!

14 юни 2026, 13:57 часа 1484 прочитания 0 коментара
Снимка: Nikola Tsolov Racing/Facebook
Невероятен подвиг на Никола Цолов! Българския лъв оглавява шампионата във Формула 2!

Българския лъв Никола Цолов се представи страхотно в една от най-оспорваните битки от началото на сезона във Формула 2 в основното състезание на Гран При на Барселона. Българинът финишира на второ място и си осигури лидерството в генералното класиране, излизайки на три точки преднина от втория Габриел Мини.

Никола Цолов оглави генералното класиране във Формула 2 след феноменално второ място в Барселона

Цолов стартира от пета позиция в надпреварата, но още на старта спечели една позиция. Малко след това обаче бе изпреварен от съперниците му Мини и Вароне. Изборът на българския пилот да започне състезанието с твърди гуми доведе до сериозно изоставяне и загуба на позиции.

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Никола Цолов

След влизане в бокса Цолов се завърна на девета позиция и заложи на меките гуми за финалната фаза от надпреварата. С новите гуми младият пилот напредна бързо и до 28-мата обиколка вече заемаше шесто място. Подвигът на Цолов продължи и малко след това зад него бяха лидерът във временното класиране Габриел Мини и Алекс Дън, а българинът зае втората позиция. В края на надпреварата зад българския лъв остана само победителят Рафаел Камара.

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Формула 2 Никола Цолов
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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