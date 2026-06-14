Трансферна бомба за 8 милиона евро: ЦСКА преговаря за марокански нападател

ЦСКА подготвя сериозен трансферен ход и е в преговори за мароканския нападател Тафик Бентайеб, който направи силен сезон във френската Лига 2 с екипа на Троа, където беше под наем, потвърждават от “Мач Телеграф”. 24-годишният футболист се утвърди като ключова фигура в тима и с 18 попадения помогна за изкачването му в Лига 1.

Мароканският стрелец с осемнадесет гола във Франция се превърна в основна трансферна цел на "червените"

Бентайеб е собственост на Юнион Туарга, с договор до 2028 г., което означава, че евентуална сделка ще изисква значителна трансферна сума или скъп наем. Според оценки на пазара цената му вече достига около 8 милиона евро - сериозен скок спрямо предишната му стойност от 1 милион, след впечатляващия сезон във Франция.

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В същото време Тафик Бентайеб си спечели повиквателна и за националния отбор на Мароко, но не е с тима на световното първенство, което протича в момента. Нападателят има един записан мач с екипа на Мароко, в който се отличи с гол и две асистенции и е преминал през младежките гарнитури U17, U20 и U23 на страната. Във Франция вече признават, че Троа не са успели да го задържат за постоянно заради високите финансови изисквания на клуба му.

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