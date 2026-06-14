Обратно на "Герена": Защитник се присъедини към Левски

Бранителят Никола Серафимов вече се присъедини към подготовката на Левски и започна работа със съотборниците си, след като получи кратка почивка заради ангажиментите си с националния отбор на Северна Македония. В следващите дни се очаква групата да бъде допълнена и от още двама основни футболисти, взели участие в контролите на националните си отбори – Кристиан Димитров, който защитава цветовете на България, и Кристиан Макун от Венецуела.

Хулио Веласкес събира пълния състав на "сините" в навечерието на първата лятна контрола

Междувременно Левски продължава интензивната си лятна подготовка. Днес съставът на Хулио Веласкес проведе открита тренировка, която даде възможност на феновете да видят отбора в действие преди началото на по-сериозната част от лагера. След нея “сините” отпътуват за Правец, където ще протече основният подготвителен лагер.

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Първата контролна среща за шампионите е насрочена за петък срещу Академик Свищов. Двубоят ще бъде първа възможност за щаба да тества игровото състояние на отбора и да види как се вписват новите попълнения и завърналите се национали в тактическите изисквания на треньора.

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