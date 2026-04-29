Арда може да мечтае за обрат: Локомотив Пловдив има огромни проблеми преди реванша за Купата на България

29 април 2026, 12:37 часа 449 прочитания 0 коментара

Арда загуби домакинството си в Кърджали от Локомотив Пловдив в първия 1/2-финал за Купата на България с разгромното 0:4. След края на мача старши треньорът на "небесносините" Александър Тунчев каза, че поражението се дължи на детински грешки. Обрат на реванша в Пловдив, който ще се проведе на 30 април, четвъртък, от 19 ч. изглежда почти невъзможен, но и "черно-белите" имат своите проблеми. Това може и да даде шанс на Арда да вярва във възможността да продължи към финала.

Важни фигури в Локомотив Пловдив са аут за реванша

Най-големите проблеми за Локомотив Пловдив са пряко свързани със селекцията за реванша. Душан Косич няма да може да разчита на някои от най-важните си футболисти. При загубата от Черно море с 0:1 в Първа лига двама от стълбовет в отбора на Локомотив напуснаха терена принудително. Става въпрос за защитника Мартин Русков и халфа Певриз Умарбаев. Бранителят ще отсъства до края на 2026 г., тъй като ще трябва да претърпи операция на кръстните връзки на коляното си. А полузащитникът най-вероятно също няма да е готов за реванша. Другите важни отсъстващи за "смърфовете" са Димитър Илиев и Енцо Еспиноса.

Локомотив Пловдив

Цели 4-ма са застрашени от наказание в Локомотив Пловдив

Следващият най-важен проблем пред Локомотив Пловдив са потенциалните наказания. След втория 1/2-финал за Купата на "черно-белите" им предстои градско дерби с Ботев. А, ако си изкарат дори жълт картон цели четирима играчи ще бъдат наказани да пропуснат битката за Пловдив. Това са защитниците Тодор Павлов и Андрей Киндриш, полузащитникът Мартин Атанасов и звездата Каталин Иту. Последният е застрашен от наказание за 2 мача, тъй като евентуален жълт картон срещу Арда ще му бъде 9-ти от началото на сезона. Ако играят с мисъл за наказанието, тези футболисти може да са предпазливи и това да завиши още повече шансовете на кърджалийци за обрат.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Купа на България Локомотив Пловдив Арда Кърджали
