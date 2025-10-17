Аржентинци връщат на Лудогорец голямо трансферно разочарование

Аржентински клуб възнамерява да върне на българския шампион Лудогорец голямо трансферно разочарование. Става въпрос за 29-годишния централен нападател Матиас Тисера, който в момента се подвизава в състава на Уракан. Офанзивният футболист играе в южноамериканския отбор под наем от разградчани. Договорът между двата клуба за преотстъпването на Матиас Тисера е до края на календарната 2025 година, но може да бъде прекратен и по-рано.

Матиас Тисера ще се завърне в Лудогорец

В контракта между Лудогорец и Уракан за отдаването под наем на Тисера има записана клауза за откупуването на играча от страна на аржентинския отбор. Тя е на стойност 1 750 000 щатски долара. Ръководството на южноамериканците обаче е крайно недоволно от представянето на централния нападател и не възнамерява да я активира. До момента Матиас Тисера е изиграл общо 25 мача за Уракан във всички турнири, в които е реализирал едва две попадения.

"Орлите" рискуват да изпуснат нападателя без пари

Тисера има договор с Лудогорец до лятото на 2026 година. Това означава, че разградчани ще трябва задължително да го продадат до края на зимния трансферен прозорец, за да не го изпуснат без пари. Същевременно ще бъде много трудно за „орлите“ да вземат сериозна сума за правата на аржентинецът, тъй като едва ли ще се намери клуб, който да плати за футболист с изтичащ договор.

