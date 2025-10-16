Бивш капитан на тим от Първа лига подкрепи Левски: Дано видим промяна на шампиона! Футболът ни има нужда от нея!

Бивш капитан на отбор от българската Първа лига подкрепи Левски в битката им с Лудогорец за титлата. Става въпрос за доскорошния футболист на Черно море и някогашен играч на „сините“ Даниел Димов. Както е известно, в момента столичния гранд оглавява класирането в първенството с 26 точки от 11 двубоя. Лудогорец са на трето място с 22 пункта, но и мач по-малко от Левски. На „сините“ им предстои гостуване на Черно море, докато „орлите“ са домакин на Спартак Варна.

Даниел Димов говори пред колегите от „Дспорт“ като сподели, че се надява най-накрая да види промяна на шампиона на България. Той бе категоричен, че футболът у нас има нужда от това нещо.

Даниел Димов се надява Левски да детронира Лудогорец

„Левски прави доста добро впечатление, не само точково, при тях се забелязва и силна игра. При грандовете много трудно е някой да даде време на треньор. Забелязва се стил, подкрепа от феновете. Дано така се задържат. Дано да видим промяна на шампиона. Футболът ни има нужда от тази промяна донякъде”.

„От Левски зависи дали ще успее да свали Лудогорец. Не трябва да се залита от едната в другата крайност. Титлата е според заслуги, не се дава даром. Лудогорец толкова години е успявал заради победи в преките двубои. Трудно се сваля отбор, който е изграден правилно и в който е инвестиран толкова много. Лудогорец има своите проблеми тази година. Левски е във възход. Времето ще покаже“, заяви бившият полузащитник.

