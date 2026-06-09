„Армейците“ готвят трансферен удар: ЦСКА стартира преговори с ПАОК за Кирил Десподов!

ЦСКА е доста пасивен на трансферния пазар, като до момента „червените“ не са привлекли нито един нов футболист. След тегленето на жребия за Първа лига, спортният директор на тима Бойко Величков обяви, че в клуба са доволни от настоящата група състезатели, а селекцията ще бъде направена единствено с цел надграждане. Това означава, че родният гранд ще се насочи към опитни и качествени играчи, които да вдигнат нивото на отбора.

ПАОК е готов да продаде Кирил Десподов

Един от въпросните играчи, които могат да вдигнат нивото на ЦСКА е бившият футболист на тима Кирил Десподов. От няколко месеца „армейците“ следят ситуацията с капитана на националния отбор на България, а днес медиите в Гърция обявиха, че „червените“ са стартирали преговори с ПАОК за правата на крилото.

Σύμφωνα με το https://t.co/NwN38ZbbZD, υπάρχει ενδιαφέρον από την CSKA Sofia για την απόκτηση του Kiril Despodov, ο οποίος ανήκει στον #paokfc.



Η υπόθεση συνδέεται με σενάρια που προέρχονται από τη Βουλγαρία και αφορούν πιθανή επιστροφή του παίκτη στο εγχώριο πρωτάθλημα, καθώς ο… pic.twitter.com/S22Wu1eehe — The Sports Share by Ser 🇬🇷 (@TheSportsShare) June 8, 2026

Десподов има договор със солунския гранд за още една година, но изданието „Gazzetta.gr” смята, че фланговият футболист може да бъде продаден при добра оферта от страна на ЦСКА. Другият вариант е „армейците“ да изчакат до зимата, за да подпишат предварителен контракт с крилото и през следващото лято той да се завърне в тима като свободен агент.

Крилото игра за ЦСКА в продължение на 2,5 години

Кирил Десподов пристигна в ЦСКА през лятото на 2016 година от Литекс. Той остана на „Армията“ до края на януари 2019-та, когато бе продаден на италианския Каляри срещу 4 милиона евро. Крилото изигра общо 80 мача за „червените“ във всички турнири, в които се отчете с 25 попадения, а също така направи и 26 асистенции. След това Десподов носи екипите на Щурм Грац и Лудогорец, преди „орлите“ да го продадат на ПАОК в началото на септември 2023-та.