Не му е приоритет небето над Украйна: Димитър Стоянов каза какво е искал от Полша за МиГ- 29

"Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство. Ако няктой от опозиционерите считат, че е по-важно да се пази небето на Украйна, отколкото небето на България - да го заяви публично. Аз като българин категорично заявявам, че небето на България трябва да бъде пазено от наши самолети, с наши авиатори", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка с неофициалната информация, че страната ни е поискаа от Полша предназначените за Украйна МиГ-29.

Припомняме, че правителството на Румен Радев е против въоръжаването на Украйна, като вече спря изпращането на оръжия от складовете на Българската армия. Продължават обаче продажбите. ОЩЕ: България е поискала от Полша съветските изтребители МиГ-29, предназначени за Украйна? (ВИДЕО)

България иска запасни части

Министърът на отбраната потвърди, че е подписал писмо, с което е поискала да се предостави информация какво смятат да павят със своите МИГ-29 и дали може България да получи от тях запасни части.

По думите му тези запасни части са елемент от поддържката на един самолет.

"Водил съм и личен разговор на Среща на върха в Анкара с министъра на отбраната на Полша. Очаквам отговор от тяхна страна. Ако те уважат това наше писмо - ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части", добави Стоянов.

Нотата от Иран

В контекста на американските военни самолети, които ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер", страната ни е получила нота от Иран.

"Уважавам мнението на посланика на Иран, напълно професионална позиция на посланика. Ясно беше заявено, че България не участва в конфликта", добави Стоянов. ОЩЕ: "Няма да е днес": Ето кога се очакват американските военни самолети в България