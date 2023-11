Бербатов пред CNN: Шефът на УЕФА е обезпокоен от случващото се в България

Димитър Бербатов също така коментира и Конгреса на БФС през 2021-ва, когато загуби от Борислав Михайлов заради няколко гласа. Голмайсторът на Манчестър Юнайтед бе категоричен, че промяната в българския футбол ще се случи, въпрос е на време. Преди дни от CNN пуснаха част от интервюто с Бербатов, а днес публикуваха цялото му участие.

Football in Bulgaria is in the grips of a "major crisis," says Dimitar Berbatov, but the former Manchester United striker thinks that he's the man to fix it.



He tells CNN about his "fight for change" while "football is suffering" in his home country.



