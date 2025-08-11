"Манипулации и абсолютни лъжи": Размяната на декларации за скандала във Втора лига продължава

Напрежението след двубоя от третия кръг на Втора лига между Локомотив Горна Оряховица и Беласица Петрич продължава да расте! "Комитите" обвиниха съперника си в опит за манипулация и разпространяване на "абсолютни лъжи". Петричани акцентираха върху действията на капитана на "железничарите" Мариян Иванов, като не пропуснаха да го критикуват. Както е известно, в края на срещата между двата тима домакинска публика от Горна Оряховица навлезе на терена.

Бела отвърна на Локо ГО

"Прочетохме внимателно декларацията на домакините, в която се опитват да манипулират и да прехвърлят изцяло вината за създалата се ситуация след края на срещата върху отбора на Беласица. Домакините споменават, че след края на мача щабът и футболистите на Беласица са обградили съдийската бригада и оттам се е създало напрежение и трябвало охранителите да бранят съдиите от вербалната и физическа агресия на отбора гост. Това са абсолютни лъжи и грозни нападки, които нямат дори доза истина", пишат от Бела, според които влизането на Иванов е основна причина за ескалация на напрежението.

Първите, които навлизат на терена, са от щаба на домакините и впоследствие и хора от щаба на Беласица, които се опитват да разделят футболистите и да успокоят ситуацията, твърдят "комитите". "При настъпилото меле същият този капитан на Локомотив нанася удар с коляно в областта на корема на Мартин Тодорски – действие, ясно описано в доклада на съдията, за което получава червен картон. Капитанът на домакините беше удържан от четирима човека, защото явно искаше да демонстрира техники от други спортове", обясняват те.

"Може би спринтът на техния треньор към главния съдия, който се намираше в центъра на терена, след като беше показал червения картон на техния състезател, е бил, за да го поздрави?", ползват и ирония в декларацията, която завършва с констатация, че петричани не толерират тиражирането на лъжи в официални позиции, изразени от който и да е клуб, с цел манипулиране на общественото мнение и бягане от отговорност.

