Футболист с над 100 мача за Ливърпул си тръгва от "Анфийлд" заради Слот

Арне Слот оформя плановете си за новия сезон и обяви четири нови попълнения в стартовия си състав на Ливърпул, който игра срещу Кристъл Палас в мача за "Комюнити Шийлд", но гръцкият национал Костас Цимикас изобщо не беше включен в групата. Този ход на наставника на мърсисайдци загатна, че бъдещето на гръцкия национал на "Анфийлд" е несигурно и най-вероятно дните му като играч на Ливърпул привършват, тъй като той не попада в плановете на Слот.

Цимикас напуска Ливърпул

Джереми Фримпонг и Милош Керкез намериха място в титулярния състав срещу Нюкасъл съответно като десен и ляв бек, докато рекордното попълнение Флориан Вирц беше избран да играе като атакуващия халф. Новият нападател Уго Екитике също получи шанс да играе в атака. Ветеранът на позицията на левия бек Анди Робъртсън също присъстваше на резервната скамейка като заместник на Керкез, като двамата се бореха много да бъдат първият избор на Слот.

Това, обаче, оставя гръцкия национал твърдо настрана. С пристигането на Керкез на "Анфийлд" ролята на Цимикас е допълнително намалена. Имайки предвид и присъствието на Анди Робертсън, 29-годишният бек по всяка вероятност ще напусне клуба това лято, разкрива авторитетният спортен журналист Фабрицио Романо.

🎖️| @FabrizioRomano: Kostas Tsimikas is expected leave Liverpool to try a new chapter. pic.twitter.com/XmlkZmNbob — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) August 11, 2025

Твърди се, че редица клубове следят ситуацията около Цимикас, водени от двойката от Висшата лига Лийдс Юнайтед и Нотингам Форест. Гръцкият национал е записал общо 115 участия за Ливърпул, откакто се присъедини от Олимпиакос през 2020 г., но така и не успя да измести Робъртсън като основен избор. Той записа само девет титулярни участия под ръководството на Слот във Висшата лига миналия сезон и трябваше да поема рискове в купите, след като записа пет старта в Шампионска лига и два във ФА Къп.

