11 август 2025, 21:02 часа 187 прочитания 0 коментара
Кошмара го няма, но друг блесна с хеттрик: Берое трепери за първа победа в мач с куп положения

Берое постигна драматичен успех с 3:2 при визитата си на Септември София в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. На стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“ Алберто Салидо влезе в обувките на напусналия в посока ЦСКА голмайстор Леандро Годой и блесна с хеттрик. Бертран Фурие се разписа за домакините, реванширайки се за пропуск от бялата точка. В 90-ата минута Хуанка Пинеда си отбеляза автогол, за да върне интригата до края. Така заралии записаха първия си успех в шампионата, а "червено-сините" са на дъното с 0 пункта.

Срещата стартира спокойно, без опасни положения. В средата на полувремето гостите материализираха малко по-активните си действия. Коя пусна към Салидо, който завърши технично за 0:1. Не след дълго Христов изчисти нескопосано, топката пак стигна до Алберто Салидо, а испанецът безкомпромисно удвои преднината на тима си.

Дават дузпа, отменят я, дават друга - изпускаш я

В 31-вата минута опитният Галин Иванов уцели напречния стълб. В ответното нападение Янко Георгиев спря излезлия очи в очи с него Пинеда. В 37-ата минута изглеждаше, че Септември е получил дузпа, но ВАР разглежда дълго и я отмени, тъй като се оказа, че Саломони е играл с глава, а не с ръка. В 42-рата минута Мота събори Иванов в наказателното поле. 11-метровият наказателен удар бе безспорен. Зад топката застана Фурие, чийто изстрел бе уловен от Артур Мота.

Салидо блести

До почивката Георгиев направи двойно спасяване, Салидо уцели греда, а Фурие се реваншира за пропуска от бялата точка с попадение. През втората част Алгара трябваше да чисти от голлинията. В 50-ата минута Салидо елегантно вкара за 1:3 и офрми хеттрика си. Испанецът дори пропусна шанс да се разпише за четвърти път 180 секунди по-късно.

Маринов и Сербер пропуснаха за Септември, преди Пинеда да си отбележи автогол за 2:3 в 90-ата минута. В добавеното време Янко Георгиев блесна с поредната си намеса.

Джем Юмеров
