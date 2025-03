Бербатов събра погледите на цял свят с най-доброто си футболно умение, но после Пирло го засенчи! (ВИДЕО)

Голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България - Димитър Бербатов, участва в шоу мач между легендите на Тотнъм и Милан, завършил 6:2 за английския тим. Бившият нападател на "шпорите" и Манчестър Юнайтед събра погледите с най-доброто си качество, което явно владее до ден днешен - перфектното си първо докосване. Красивото изпълнение на родната легенда обаче бе засенчено от маестро Андрея Пирло, който блесна с красиво попадение от пряк свободен удар.

Тотнъм откри резултата рано-рано чрез Роби Кийн. Той засече центриране на Ленен, който получи пас на фланга от Бербатов. В 14-ата минута Джърмейн Дефо удвои преднината на отбора си с прецизен шут от границата на наказателното поле. Малко по-късно Кийн вкара за 3:0, а Димитър Бербатов пак имаше принос за атаката.

Сандро екзалтира феновете с красив фалцов изстрел за 4:0. Преди почивката Роби Кийн оформи своя хеттрик за 5:0. В 63-тата минута Кафу напредна и подаде към Закардо, който намали изоставането на "росонерите". Слдващото изпълнение, което си заслужаваше, бе именно спирането на Бербатов, който се радваше на подкрепата на Стилиян Петров на трибуните.

В 76-ата минута Браун отбеляза за 6:1, а до последния съдийски сигнал своята магия показа Пирло. Италианският халф прикова вниманието с шедьовър от пряк свободен удар.

🎩 Robbie Keane's hat-trick!

🚀 Sandro's screamer!

🤤 Andrea Pirlo's free kick!

⚽️ Defoe & Brown score!



Watch all the highlights from Spurs Legends 6-2 AC Milan Glorie 📺 pic.twitter.com/7nRJsHdNRS