Трансферен удар: ЦСКА уреди голмайстора на Първа лига, „армейците“ плащат 3 милиона за правата му

ЦСКА направи сериозен удар на трансферния пазар у нас, след като уреди голмайстора на Първа лига. Става въпрос за 24-годишния централен нападател на Берое – Леандро Годой. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите всичко около трансфера на аржентинеца в състава на Душан Керкез е уточнено като в момента офанзивният футболист е в София, за да премине задължителните медицински прегледи, след което да подпише своя договор с „армейците“.

ЦСКА ще плати 1,5 милиона евро на Берое за Годой

Ръководствата на ЦСКА и Берое са се спазарили за цената на Годой като „червените“ ще платят 1,5 милиона евро за правата на нападателя, което се равнява на близо 3 милиона лева. Все още не е ясно дали „армейците“ ще преведат цялата сума накуп или тя ще бъде изплатена на заралии на траншове. Шефовете на Берое отдавна искаха да продадат аржентинския голмайстор, тъй като клубът се намира в много деликатна финансова ситуация.

Централният нападател вече натрупа сериозен опит в България

Леандро Годой пристигна в Берое през лятото на 2023-та от втория отбор на аржентинския Расинг. Тогава заралии платиха близо 1 милион евро за правата му. След това централният нападател прекара един полусезон под наем в родината си като носи фланелката на Дефенса. Годой се завърна в Стара Загора през лятото на 2024-та. До момента той има на сметката си 47 мача за Берое във всички турнири, в които се е отчел с 23 попадения, а също така е направил и една асистенция. През миналия сезон южноамериканецът стана голмайстор на Първа лига с 18 попадения.

