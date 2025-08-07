От Ботев Пловдив подозират роден съдия в хазартна зависимост и участие в незаконни схеми и залагания

Ръководството на Ботев Пловдив подозира роден съдия в хазартна зависимост и участие в незаконни схеми и залагания. Става въпрос за елитния рефер Васимир Ел-Хатиб. Това стана ясно от поредната декларация, която шефовете на „канарчетата“ пуснаха днес. Както е известно, преди дни „жълто-черните“ босове скочиха на арбитъра след злополучния мач с Арда в Първа лига и призоваха БФС да го накаже. Футболният съюз реагира мигновено и спря правата на Ел-Хатиб за неопределено време.

От Ботев Пловдив пуснаха днес дълга декларация, в която благодарят на БФС за бързата реакция по отстраняването на Васимир Ел-Хатиб. Шефовете на „канарчетата“ също така разкриха, че са подали сигнал до компетентните органи с искане за разследване на съдията за възможна хазартна зависимост и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Декларацията е подписана от благодетеля на „жълто-черните“ Илиян Филипов, както и от ръководството на клуба.

Ботев поиска отстраняване на „зависими, корумпирани и вредни за играта лица“

ИЗЯВЛЕНИЕ от Илиян Филипов и Ръководството на ПФК Ботев Пловдив След решението на Съдийската комисия към БФС, с което... Posted by Botev Plovdiv on Thursday, August 7, 2025

„ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел-Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции“.

„Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата. Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола“, се казва в част от декларацията на Илиян Филипов и шефовете на Ботев.

ОЩЕ: Ботев Пловдив поиска преиграване на мача с Арда