Войната в Украйна:

От Ботев Пловдив подозират роден съдия в хазартна зависимост и участие в незаконни схеми и залагания

07 август 2025, 16:18 часа 455 прочитания 0 коментара
От Ботев Пловдив подозират роден съдия в хазартна зависимост и участие в незаконни схеми и залагания

Ръководството на Ботев Пловдив подозира роден съдия в хазартна зависимост и участие в незаконни схеми и залагания. Става въпрос за елитния рефер Васимир Ел-Хатиб. Това стана ясно от поредната декларация, която шефовете на „канарчетата“ пуснаха днес. Както е известно, преди дни „жълто-черните“ босове скочиха на арбитъра след злополучния мач с Арда в Първа лига и призоваха БФС да го накаже. Футболният съюз реагира мигновено и спря правата на Ел-Хатиб за неопределено време.

От Ботев Пловдив пуснаха днес дълга декларация, в която благодарят на БФС за бързата реакция по отстраняването на Васимир Ел-Хатиб. Шефовете на „канарчетата“ също така разкриха, че са подали сигнал до компетентните органи с искане за разследване на съдията за възможна хазартна зависимост и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Декларацията е подписана от благодетеля на „жълто-черните“ Илиян Филипов, както и от ръководството на клуба.

Ботев поиска отстраняване на „зависими, корумпирани и вредни за играта лица“

ИЗЯВЛЕНИЕ от Илиян Филипов и Ръководството на ПФК Ботев Пловдив След решението на Съдийската комисия към БФС, с което...

Posted by Botev Plovdiv on Thursday, August 7, 2025

„ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел-Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата. Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола“, се казва в част от декларацията на Илиян Филипов и шефовете на Ботев.

ОЩЕ: Ботев Пловдив поиска преиграване на мача с Арда

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
БФС Ботев Пловдив Съдийска комисия Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес