БФС направи промяна в Съдийската комисия и обяви, че ще говори за "черното тото"

Българският футболен съюз уведоми за извършена промяна в състава на Съдийската комисия към централата и обяви, че ще даде две пресконференции в сряда, 24 септември.

Ангел Ангелов заменя Георги Игнатов

От поста си на член на комисията е освободен Георги Игнатов. Неговото място ще бъде заето от бившия международен съдия Ангел Ангелов. От БФС не посочиха причина за промяната.

Иначе първата от пресконференциите ще бъде от 11:00 часа в конферентната зала на първия етаж в сградата на Националната агенция по приходите (София, бул. „Цариградско шосе“ 111). Тя ще бъде по повод проверка за участие на футболни лица в т.нар. "черно тото". Участие в нея ще вземат представители на БФС, НАП и Главна дирекция "Национална полиция".

Втората пресконференция ще бъде след края на предвидения Изпълнителен комитет. Ръководството на централата се събира в 11:00 часа на Националната футболна база в Бояна. След края на Изпълкома ще бъдат съобщени взетите от проведената среща решения.