23 септември 2025, 17:19 часа 199 прочитания 0 коментара
БФС направи промяна в Съдийската комисия и обяви, че ще говори за "черното тото"

Българският футболен съюз уведоми за извършена промяна в състава на Съдийската комисия към централата и обяви, че ще даде две пресконференции в сряда, 24 септември.

Ангел Ангелов заменя Георги Игнатов

От поста си на член на комисията е освободен Георги Игнатов. Неговото място ще бъде заето от бившия международен съдия Ангел Ангелов. От БФС не посочиха причина за промяната.

Окачените бутонки

Иначе първата от пресконференциите ще бъде от 11:00 часа в конферентната зала на първия етаж в сградата на Националната агенция по приходите (София, бул. „Цариградско шосе“ 111). Тя ще бъде по повод проверка за участие на футболни лица в т.нар. "черно тото". Участие в нея ще вземат представители на БФС, НАП и Главна дирекция "Национална полиция".

Втората пресконференция ще бъде след края на предвидения Изпълнителен комитет. Ръководството на централата се събира в 11:00 часа на Националната футболна база в Бояна. След края на Изпълкома ще бъдат съобщени взетите от проведената среща решения.

Джем Юмеров
