Блестеше за Левски и ЦСКА, постави Ювентус на колене с два гола, но неправилно картотекиране вгорчи подвига му

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Станимир Стоилов, Божидар Искренов, Емил Кременлиев, Пламен Гетов, Георги Чиликов. Какво е общото между тези големи български футболисти? Всички от тях са защитавали цветовете и на Левски, и на ЦСКА. Към тях може да прибавим още едно известно име - юношата на Пирин Благоевград Петър Михтарски. Нападателят направи престижна кариера, игра и на високо ниво в чужбина, но една от най-емблематичните случки с главно негово участие остава сагата около мача на "армейците" срещу Ювентус за Купата на УЕФА.

Кариерата на Петър Михтарски и онзи мач с Ювентус

Израства в школата на Пирин Благоевград, а дебютира за първия отбор през 1982 година. През 1989-а преминава в Левски, където играе до 1991-ва. В този период "сините" печелят Купата на България. Впоследствие е продаден в Порто при Емил Костадинов и става шампион на Португалия. Бива преотстъпен под наем във Фамалиако, където също се представя на високо ниво.

Паметният мач между ЦСКА и Ювентус

През 1994-та се завръща в Пирин, а още същата година акостира в Борисовата градина. На 13 септември се изиграва и двубоят, който Михтарски едва ли ще забрави. В мач от първи кръг за Купата на УЕФА "червените" побеждават великия Ювентус, но накрая остава със служебна загуба.

Порини извежда "бианконерите" напред в резултата в 35-ата минута, но малко по-късно Михтарски възстановява паритета. Милен Радуканов прави обрата пълен в 70-ата минута, а 5 минути след това тогавашният младок Алесандро Дел Пиеро отбелязва първия си гол в европейските турнири. В 87-ата минута Петър Михтарски взривява "Армията" с шедьовър от пряк свободен удар. След срещата обаче се оказва, че има проблем с картотеката на благоевградчанина. Юве узнава, пуска контестация и съответно получава служебна победа с 3:0. "Първо искам да уточня, че никой на този свят не може да ми отнеме двата ми гола и онова прекрасно попадение на Радуканов. Никой! Нито УЕФА, ФИФА, ФАФА и ФУФА. Играхме отлично, аз бях в страхотна форма и скрихме топката на Ювентус, в чиито редици блестяха световноизвестни имена. Какво се случи ли? Аз нищо не знаех. Нищо. В ЦСКА си имаше международен отдел, Емил Данчев беше важна фигура в клуба. Преди мача ми казаха, че съм картотекиран и мога да играя. Хич не ми е минавало през ума какво ще се случи.Научих новината от вестниците. Тръгнаха всякакви слухове – някой българин се обадил до Ювентус и подсказал, че съм нередовно картотекиран. Нямам представа и до ден-днешен кой какви ги е надробил", коментира след години Петър Михтарски. Въпреки горчилката след паметния успех нападателят изиграва силен сезон и дори става голмайстор на родния елит с 24 попадения. Следва един сезон в Майорка, за да се завърне в ЦСКА през 1995-1996. Михтарски се запознава с чувството и да играеш в Германия от 1996 до 1997 с екипа на Волфсбург. Има още едно ново завръщане в Пирин от 1998 до 2000. Завършва кариерата си в Левски през шампионския за "сините" сезон 2000-2001. Автор: Джем Юмеров