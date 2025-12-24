Празнично обръщение от Георги Иванов: Трансформация на "лъвовете", ключови проекти и Евро 2028

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов направи обръщение към футболната общност преди коледните и новогодишните празници. В своята позиция бившият нападател на Левски пише, че националният ни отбор върви по пътя си на трансформация и подмладяване. Иванов не пропуска да отбележи диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартирането на ключови проекти. Черешката на тортата сред успехите на централата е одобряването на кандидатурата за домакинство на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028-а.

Георги Иванов: Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа

"В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол. 2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие", започва обръщението.

"Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа", смята Иванов, според когото БФС е поставил силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и е стартирал ключови проекти.

"В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система. Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна", обяснява президентът на Съюза.

"Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.", пише още Георги Иванов, който благодари на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, и пожелава на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

