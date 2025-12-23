Кабинетът подаде оставка:

Цветомир Найденов плаши ЦСКА с Боби Цонев, халфът на ЦСКА 1948 имал по-изваяна преса от Иван Турицов (СНИМКА)

23 декември 2025, 14:07 часа 272 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, прогнозира предстоящият ¼-финал между отбора му и ЦСКА в турнира за Купата на България. Бизнесменът изглежда сигурен в успеха на своите, след като прогнозира успех с 2:0 при визитата на Националния стадион „Васил Левски“.

Шефът на тима от Бистрица отново демонстрира чувство за хумор 

Коги видиш Боби Цонев с вдигната тениска и знаеш, че няма смисъл да вдигнеш своята…😉👍 #ЦСКА #работимграмотно #самисрещуфутболнатамафия

Posted by Tzvetomir Naydenov on Monday, December 22, 2025

Найденов публикува колаж с по едно селфи на трениращи във фитнеса футболисти от двата тима – Иван Турицов от ЦСКА и Борислав Цонев от гостите в предстоящия мач. Цонев е показал коремната си преса, което накара Найденов да напише: „Коги видиш Боби Цонев с вдигната тениска и знаеш, че няма смисъл да вдигнеш своята…“.

В един от последвалите коментари – от фен на ЦСКА, Найденов бе сплашен със звездата Джеймс Ето’о.

Той обаче отговори със снимка на контролното табло от баража за Лигата на конференциите през сезон 2023/24 г., когато ЦСКА 1948 победи с 2:0 ЦСКА на „Васил Левски“, и добави краткия коментар: „Дежавю“.

ОЩЕ: След жребия за Купата: Шефът на ЦСКА 1948 се готви за нова победа над ЦСКА - предрече и точен резултат (СНИМКА)

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
