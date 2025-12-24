Кабинетът подаде оставка:

"Изкараха го по-черен от нощта": Най-голямата "жертва" на турбулентния период в ЦСКА

През последните месеци в родния гранд ЦСКА се случиха редица големи промени. За втора поредна година "армейците" смениха треньора си след слабия старт на сезона. През 2024 година Александър Томаш замени Томислав Стипич, а сега уволненият Душан Керкез отстъпи мястото си на Христо Янев. По високите етажи в Борисовата градина също не липсваха рокади. Този период на "търсене на промяна" струва скъпо на редица фигури в ръководството на клуба. Една от "жертвите" беше Радослав Златков.

Златков пристигна в ЦСКА през есента на 2024 година на позицията изпълнителен директор. Той замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните си постове. Той не успя да постигне очакваните резултати и бе сочен за главен виновник за кризата. Това доведе до оставката му в края на октомври, която веднага била приета. На негово място дойде бившият председател на Управителния съвет на Ботев Враца Вангел Вангелов.

Сега бившият изпълнителен директор на Левски и Локомотив Пловдив, както и бивш заместник-изпълнителен директор на Българския футболен съюз, Павел Колев коментира случилото се в ЦСКА през последните месеци. Той засегна пряко съдбата на Радослав Златков по време на гостуването си в подкаста на ТОПСПОРТ "Без резерви". Според Колев, Златков е оставил впечатление на сериозен, интелигентен човек, но е станал "жертва" на турбулентния период.

Колев обясни какво точно е спряло Златков да се справи в "тази джунгла "Български футбол": "Радослав Златков стана жертва на турбулентния период в ЦСКА, в който 700 "легенди" са съветвали собствениците по всевъзможни теми в първите им месеци в клуба. Писали са през ден смс-и по негов адрес и са го изкарали по-черен от нощта и съответно човекът не успя да се справи. Тази джунгла "Български футбол" не е за всеки."

"А и ЦСКА е голям клуб. В крайна сметка, изисква вероятно по-различен управленски подход от този в телекомуникационния сектор", продължи бившият директор на "Герена". "Но Златков въобще не е бил назначаван в ЦСКА да отговаря за селекцията. Неговата работа бе да структурира процеса и как да изглежда клубът след пет години и нататък. Не е необходимо да е с футболно минало. Моите наблюдения са, че става въпрос за един сериозен, интелигентен човек."

