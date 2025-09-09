Бивш играч на Левски, добре познат по родните терени, се завръща в Първа лига

Арда Кърджали се подсили с младежки национал, добре познат по родните терени. Става въпрос за Атанас Кабов, който ще се превърне в петото ново попълнение в състава на Александър Тунчев. Крилото премина успешно медицинските си прегледи в Кърджали и сложи подписа си на договор за 3 години. Кабов се присъединява към клуба като свободен агент, след като за последно игра за турския Сакарияспор.

26-годишният Кабов е юноша на пловдивския ФК Векта. Той преминава през Чавдар Етрополе, преди на 11-годишна възраст да се присъедини към академията на Левски. Именно със синия екип крилото си пробива път към мъжкия футбол. Кабов дебютира с първия отбор на "Герена" през 20117 година, но изиграва само четири мача, преди да бъде преотстъпен на Ботев Враца. Той така и не се завръща в столичния клуб, а продължава кариерата си в Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София и Хебър.

През 2024 година Кабов направи голяма крачка и замина за Турция, за да подпише 3-годишен договор със Сакарияспор с трансфер за 100 хиляди евро. Българинът записа 10 мача през втория дял от сезона, но през лятото стана ясно, че вече не попада в плановете на треньора. Впоследствие стана ясно, че той не е получавал заплата от известно време. По тази причина футболистът е подал жалба във ФИФА срещу клуба.