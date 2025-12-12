Мениджъри от шест държави идват в София, за да гледат трио от ЦСКА в двубоя с Локомотив за Купата

Мениджъри от чужбина ще пристигнат в София, за да гледат трима от основните футболисти на ЦСКА в предстоящия двубой със столичния Локомотив от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Очаква се на срещата, която ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“, да има сериозно присъствие на агенти, които ще наблюдават изявите на Джеймс Ето'о, Петко Панайотов и Леандро Годой.

Ше гледат Ето'о, Панайотов и Годой

Агентите, които ще пристигнат у нас за мача между ЦСКА и Локомотив София са представители на отбори от Русия, Турция, Полша, Нидерландия, Белгия и Франция. Те ще следят отблизо изявите на триото на „армейците“, което в последно време се представя на много високо ниво. Както е известно, Леандро Годой се намира в страхотна форма. Аржентинецът наниза 9 гола в последните седем двубоя на ЦСКА в Първа лига. Освен това той може да се похвали и с една асистенция.

Тримата се представят отлично с екипа на ЦСКА

Джеймс Ето'о и Петко Панайотов пък са двама от най-добрите полузащитници в България и са сред най-конвертируемите футболисти на ЦСКА. Към камерунеца отдавна има интерес от страна на други клубове. Панайотов пък се превърна в неизменен титуляр под ръководството на Христо Янев. От началото на кампанията той има 18 мача за първия тим на „армейците“, в които се е отличил с две попадения и две асистенции.

