Халф на Лудогорец претърпя операция, аут е задълго

Полузащитникът на Лудогорец (Разград) Агибу Камара претърпя успешна операция на сухожилието на четириглавия мускул на десния крак, съобщиха от българския футболен шампион. Интервенцията беше наложителна заради хронифициране на проблема в бедрото. Тя беше извършена от д-р Рамон Кугат в клиника в Барселона. Очакваният период на възстановяване е около четири месеца.

Още двама са в лазарета

Оперираха успешно Камара, прогрес във възстановяването на Андерсон и Куртулуш Агибу Камара претърпя успешна операция на... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Friday, December 12, 2025

Гвинейският национал Камара получи контузията през юли в мача от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Динамо Минск (1:0), когато беше заменен принудително след 20 минути игра от Тодор Неделев. От медицинския щаб на разградчани опитаха консервативно лечение и африканецът се завърна за кратко на терена през ноември, когато записа още два мача, но след това стана ясно, че операцията е неизбежна.

Йоел Андерсон продължава рехабилитация след интервенцията на коляното в Швеция. Десният защитник ще се присъедини към отбора в началото на януари, когато ще навлезе в следващ етап на индивидуалната си програма.

Едвин Куртулуш също се възстановява след луксация на капачката на дясното коляно. Очаква се шведският защитник да поднови пълноценни тренировки с отбора в началото на зимната подготовка.