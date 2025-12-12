Кабинетът подаде оставка:

12 декември 2025, 14:13 часа 496 прочитания 0 коментара
Левски и ЦСКА влизат в битка за младата звезда на Черно море

Грандовете на българския футбол Левски и ЦСКА влизат в битка за младата звезда на Черно море Георги Лазаров. Това съобщиха колегите от „ Блиц“. Според информациите ръководствата на „сини“ и „червени“ са впечатлени от представянето на 21-годишния централен нападател на „моряците“ през този сезон и искат да го привлекат в редиците си. Очаква се по време на зимната пауза столичните клубове да изпратят официални запитвания за голмайстора.

Георги Лазаров се представя отлично през сезона 

Георги Лазаров е юноша на Ботев Пловдив, но стартира професионалната си кариера в друг местен тим – Спартак. Следва престой в отбора на Фратрия преди да подсили Черно море в началото на настоящия сезон. До момента 21-годишният централен нападател е записал общо 22 мача за варненци във всички турнири, в които се е отчел със седем попадения, а също така е направил и две асистенции. Той има договор с „моряците“ до лятото на 2028-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е около 500 хиляди евро.

Нападателят има проблем със слуха, но това не му пречи да бележи голове

Георги Лазаров нашумя в последно време най-вече заради непримиримия си характер. Нападателят има проблем със слуха и поради тази причина играе със слухови апарати. Въпреки това той се представя страхотно с екипа на Черно море и младежкия национален отбор на България. За „лъвчетата“ офанзивният футболист има 3 двубоя на сметката си, в които се е разписал два пъти.

