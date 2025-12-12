Разочарование за Сангаре, но облекчение за Веласкес: Звездата на Левски не попадна в състава на Мали за КАФ!

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре не намери място в окончателния тим на селекционера Том Сенфие за турнира за Купата на африканските нации, който започва в Мароко на 21 декември. Мали бе един от последните отбори, които разкриха окончателния си състав от 28 играчи.

Селекционерът на Мали се довери на други нападатели

Here’s the #AFCON squad for Mali 🇲🇱!



🔙 Dorgeles, Kamory Doumbia, Bissouma, Sissoko, Niakaté, Diaby



They are in Group A with 🇲🇦 🇿🇲 🇰🇲. pic.twitter.com/QDsVqViJxC — The International Window (@windowintlpod) December 11, 2025

Белгийският треньор е избрал за нападатели Нене Доржелес от Фенербахче, Гаусу Диара от Фейеноорд, Мамаду Камара от Лавал, Камори Думбия от Брест, Ел Билал Туре от Бешикташ, Мамаду Думбия от Уотфорд, Ласин Синайоко от Оксер и Гаусу Диаките от Лозана.

Мали е в Група „А“ с отборите на домакина Мароко, Замбия и Коморските острови, като има сериозни шансове да продължи във фазата на преките елиминации.

Така Мустафа Сангаре няма да има проблеми да започне подготовка с Левски за новата 2026 на 4 януари, което е добра новина за треньор на „сините“ Хулио Веласкес. Таранът напоследък бе викат в африканския тим, благодарение на силните си изяви за българския отбор, с който в момента е убедителен лидер в класирането на Първа лига.

