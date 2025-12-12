ЦСКА все още не може да се споразумее с Делова, звездата не отстъпва от основното си искане

Ръководството на ЦСКА и Лумбард Делова продължават да не могат да се споразумеят за новия договор на централния защитник. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, настоящият контракт на национала на Косово с „армейците“ е до лятото на 2027-ма. В него обаче има записана откупна клауза на стойност 900 хиляди евро. Това означава, че той може да си събере багажа веднага, след като някой клуб плати въпросната сума.

ЦСКА дава на Делова по 30 000 евро на месец

От ЦСКА искат клаузата да отпадне, за да не рискува клубът да изпусне един от основните си играчи за скромна сума. Именно по този начин френският Ланс отмъкна Годуин Коялипу в началото на 2025-та. Затова и шефовете на „армецйите“ предложиха нов контракт на Лумбард Делова, който му гарантира по 30 хиляди евро на месец. Договорът е до лятото на 2029-та като в него няма записана откупна клауза.

Бранителят иска в новия му договор да има откупна клауза

Самият Делова е готов да преподпише с ЦСКА, тъй като той и семейството му се чувстват отлично в София. Централният защитник обаче иска в договора му да има октупна клауза, която да е не повече от 1,5 милиона евро и не отстъпва от това свое желание. Затова и преговорите между двете страни продължават. В ЦСКА все пак се надяват, че ще стигнат до споразумение и Делова ще подпише новия контракт.

