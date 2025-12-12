Кабинетът подаде оставка:

Извънредно: Ливърпул взе окончателно решение за Мохамед Салах!

12 декември 2025, 20:14 часа 91 прочитания 0 коментара
Извънредно: Ливърпул взе окончателно решение за Мохамед Салах!

Английският шампион Ливърпул взе решение да върне Мохамед Салах в групата на отбора за предстоящия мач срещу Брайтън във Висшата лига, съобщи извънредно Фабрицио Романо в социалните мрежи. Това се случи след среща между Салах и мениджъра Арне Слот в петък. Египтянинът ще бъде на разположение на Слот за домакинството в събота, като не е ясно дали ще бъде използван като титуляр, но със сигурност ще бъде в групата на отбора.

Салах се завръща в групата на Ливърпул

Близкият до Ливърпул спортен журналист Пол Джойс съобщава, че проблемите от миналата седмица все още не са решени, но те ще бъдат разрешени, докато играчът е на Купата на африканските нации с Египет. Съобщава се още, че разговорите между Салах и Слот са преминали в добър тон и са направени стъпки в посока окончателно помирение между футболиста и клуба.

Още: Пет клуба от Саудитска Арабия се наредиха на опашка за Мохамед Салах

Мохамед Салах

Припомняме, че Салах бе оставен извън групата на Ливърпул за визитата на Интер в Шампионска лига през седмицата, където "червените" се наложиха с 1:0 като гост след попадение на Доминик Собослай от дузпа. Сега Салах, който получи наградата за "Играч на месеца" за ноември във Висшата лига, ще се завърне в редиците на Слот, след като публично изрази недоволството си, че е бил оставен резерва в няколко поредни мача.

Още: Анри разкритикува Салах: Трябваше да постави Ливърпул пред личните си чувства, но не го направи!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Мохамед Салах
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес