Извънредно: Ливърпул взе окончателно решение за Мохамед Салах!

Английският шампион Ливърпул взе решение да върне Мохамед Салах в групата на отбора за предстоящия мач срещу Брайтън във Висшата лига, съобщи извънредно Фабрицио Романо в социалните мрежи. Това се случи след среща между Салах и мениджъра Арне Слот в петък. Египтянинът ще бъде на разположение на Слот за домакинството в събота, като не е ясно дали ще бъде използван като титуляр, но със сигурност ще бъде в групата на отбора.

Салах се завръща в групата на Ливърпул

Близкият до Ливърпул спортен журналист Пол Джойс съобщава, че проблемите от миналата седмица все още не са решени, но те ще бъдат разрешени, докато играчът е на Купата на африканските нации с Египет. Съобщава се още, че разговорите между Салах и Слот са преминали в добър тон и са направени стъпки в посока окончателно помирение между футболиста и клуба.

Припомняме, че Салах бе оставен извън групата на Ливърпул за визитата на Интер в Шампионска лига през седмицата, където "червените" се наложиха с 1:0 като гост след попадение на Доминик Собослай от дузпа. Сега Салах, който получи наградата за "Играч на месеца" за ноември във Висшата лига, ще се завърне в редиците на Слот, след като публично изрази недоволството си, че е бил оставен резерва в няколко поредни мача.

