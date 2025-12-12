Закъсал финансово клуб от Първа лига е опрян до стената – 15 играчи са на изхода!

Един от отборите в българската Първа лига е опрян до стената, тъй като цели 15 футболисти гледат към изхода. Става въпрос за тима на Спартак Варна, който в последната година изпитва сериозни финансови затруднения. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, наскоро Община Варна даде над 500 хиляди лева на ръководството на „соколите“, за да може клубът да покрие задълженията си към Националната агенция по приходите.

Сред играчите с изтичащи договори са и трите звезди на тима

Проблемите на Спартак обаче не свършват, тъй като 15 играчи на тима са обвързани с договори до лятото. Това означава, че от 1 януари те могат свободно да преговарят с други клубове, в които да преминат без пари, когато споразуменията им с варненци изтекат. Сред тях са и тримата най-класни футболисти в състава – Максим Ковальов, Шанде и Бернардо Коуто. Почти сигурно те няма да преподпишат своите договори, което ще принуди „соколите“ да ги продадат на безценица по време на зимния трансферен прозорец, за да не ги изпуснат без пари.

Шефовете на Спартак ги чакат много тежки месеци

Ръководството на Спартак се надява, че все пак ще успее да склони част от играчите да подпишат нови договори и да останат в състава. За целта обаче клубът трябва да намери стабилни спонсори, които да гарантират, че финансовата криза вече е зад гърба на „соколите“. При всички случаи шефовете на варненци ги чакат много сложни месеци, в които те ще трябва да опитат да стабилизират отбора.

ОЩЕ: Клуб от елита на Португалия изпреварва Левски и ЦСКА 1948 за ас на Спартак Варна?