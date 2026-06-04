Бивш шеф на ЦСКА зачеркна Янев, обезчести спечелената Купа и отсече: "Има нужда от 15 нови"

ЦСКА преживя много важен сезон. Успя да спечели Купата на България, с което си гарантира и участие в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. С тези постижения, Христо Янев успя да си спечели договор, с който да остане старши треньор на отбора. Но пред колегите от "Мач Телеграф" бившият щеф на ЦСКА Стойне Манолов изрази мнение, че Янев не е подходящ за позицията. Той добави, че сезонът на "армейците" не е бил успешен и трявба да се привлекат много нови футболсити.

Стойне Манолов: "Надявам се ЦСКА да достигне до Европа"

Ето какво каза Стойне Манолов за оставането на Христо Янев като старши треньор на ЦСКА: "Моето мнение и виждания са, че ЦСКА трябва да има по-различна визия във всяко едно отношение. Смятам, че този клуб има нужда от други хора, които да работят в спортно-техническия щаб. Лично за мен Янев не е на необходимото ниво".

Бившият шеф на ЦСКА сподели мнението си за сезона на "армейците": "Не мисля, че този сезон на ЦСКА бе успешен. Ако съпоставим инвестициите, които прави собственикът, целите трябва да бъдат на същото ниво – нищо различно от първото място или поне да се бориш до край за титлата. Надявам се ЦСКА да достигне до влизане в европейските турнири, много бих се радвал, но с този потенциал дълбоко се съмнявам да направи нещо сериозно".

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"ЦСКА има нужда от 15 нови"

Манолов мисли, че в ЦСКА трябва да се привлекат много нови: "ЦСКА трябва да вземе играчи на всички позиции, може би без вратар. Играчите може и да се справят добре, но за други критерии. Моите критерии, говорим за един шампионски отбор на ЦСКА, са доста различни. Ако искаме да атакуваме шампионската титла, то ЦСКА има нужда от 15 нови поне. Четири години Методи Томанов се занимава с трансферите в ЦСКА и мога да кажа, че на 90% те са несполучливи.

В такъв момент стигаме до извод, че ЦСКА трябва да се насочи към европейски скаути, спортни директори, хора, които да ръководят клуба, за да се достигне нивото. Пак казвам, че моята визия за ЦСКА е доста различна от това, което правят господата там".

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