Притиснат до стената, Путин пак излезе сред хората: Какво ни казва тази неотменима тенденция? (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отново е започнал да се появява публично със същия ритъм, както след бунта на вече покойния ръководител на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин през 2023, след смъртта на опозиционера Алексей Навални в наказателна колония в Харп в началото на 2024 г. и след нахлуването на украинските сили в руската Курска област. Тенденцията около така важните събития забеляза независимият руски медиен канал „Агентство“.

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Here's another angle of Putin's encounter with the public. And it looks both pathetic and terrifying



The dictator is surrounded by a tight ring of heavily armed security officers, who appear to be aiming their weapons at the crowd.



The "president" spent no more than 25 seconds… https://t.co/ARuASbkXh4 pic.twitter.com/73r8JNXESe — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Последната поява на Путин: пак в критичен момент

По време на посещението си в Санкт Петербург за Деня на руския военноморски флот Владимир Путин излезе сред хората. Путин спря кортежа си и излезе при гражданите, които го чакаха, съобщи телевизия „Россия 1“. Взаимодействието беше кратко. Президентът на Руската федерация остана извън колата общо около 40 секунди - според видео, публикувано от руския пропагандист Павел Зарубин.

Putin Has Started Making Public Appearances Again at the Same Pace as After the Prigozhin Mutiny, Navalny's Death, and Ukraine's Incursion into the Kursk Region



The independent outlet Agentstvo has spotted an interesting pattern.



Notably, Kremlin propagandists published footage… https://t.co/ARuASblv6C pic.twitter.com/7YAo8BaZOP — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Пропагандистите от Кремъл публикуваха кадри от последното взаимодействие на Путин с обществеността, но едва два часа след като то се състоя. Първите репортажи се появиха в 20:33 ч., докато видеото беше публикувано в Telegram в 22:33 ч. В резултат на това събитието остана до голяма степен незабелязано.

Последният път, когато Путин излезе при хората на улицата, беше през юни - по време на посещение в Казан. Преди това същото се случи чак преди година, през юли 2025 г., по време на посещение в Санкт Петербург - също по повод Деня на Военноморските сили.

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Интересното е, че той използва тази тактика толкова често в критични за него моменти - през лятото на 2023 г. (след бунта на Евгений Пригожин) и в периода от края на зимата до края на лятото на 2024 г., когато в затвора почина Алексей Навални (твърди се, че е бил убит от режима). В същия период се случи терористичната атака в „Крокус Сити Хол“, а украинските въоръжени сили започнаха нахлуване в Курска област, отбеляза „Агентство“.

Кога Путин започна често да се среща с хората?

След началото на войната в Украйна, която подпали през февруари 2022 г., Путин за първи път се появи пред хората през септември 2022 г. - по време на посещение в ексклава Калининград.

На 19 март 2023 г. той разговаря с жители на Мариупол по време на нощно посещение в града.

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Въпреки това срещите на Путин с хората по улиците наистина станаха чести след бунта на Пригожин. През юни 2023 г., само няколко дни след бунта, той излезе сред обществеността в Дербент, месец по-късно - в Кронщад, още един месец по-късно - в Курска област, а на 1 септември - в Тверска област.

През 2024 г. за първи път разговаря с обикновени хора шест дни след убийството на Алексей Навални. На 22 февруари, по пътя си от Татарстан, Путин спря близо до село в Чувашия и излезе при жителите му, които чакаха кортежа от няколко часа. На 5 март Путин отново излезе при хората – този път в Ставропол. Диктаторът разговаря с обикновени граждани на улицата още веднъж (този път в Торжок) на 27 март - пет дни след терористичната атака в „Крокус Сити Хол“.

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Появи се сред хората три пъти и през лятото на 2024 г. Той разговаря с руснаците на 18 и 26 юни, както и на 20 август. Втората поява на Путин на 26 юни се състоя след двойна терористична атака в Дагестан, която беше най-голямата в републиката за последните 12 години. А през август разговаря с обществеността две седмици след нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област.

Тези публични изяви през настоящото лято се провеждат на фона на сериозни кризи, свързани с войната в Украйна - удари на кораби в Черно и Азовско море, логистична блокада на Крим, горивна криза и удари по най-големия руски онлайн търговец Wildberries. На този фон рейтингът на властите, включително и на Путин, спада.

Диктаторът обаче продължава да твърди, че Русия ще постигне целите на своята „специална военна операция“, както нарича агресивната война в Украйна, а руският народ "ще устои", защото "той не може да бъде сломен".

Putin says Russia will achieve the goals of its "special military operation"



And the Russian people will endure. Because they cannot be broken.



The old man isn't even thinking about ending his bloody war. pic.twitter.com/uvh5dfipAU — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

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В руския парламент: "Русия! Путин! Победа!"

Междувременно в руския парламент се разигра сцена, напомняща 30-те години на миналия век: „Русия! Путин! Победа!“ – скандираха в Държавната дума, която приключи заседание с представление, наподобяващо по-скоро масов митинг за лоялност, отколкото законодателно събрание.

Председателят на парламента Вячеслав Володин поведе депутатите в скандирането „Русия! Путин! Победа!“.

💊 A scene with echoes of the 1930s: "Russia! Putin! Victory!" chants inside Russia's parliament



The State Duma ended its session with a display resembling a mass loyalty rally rather than a legislative assembly.



Speaker Vyacheslav Volodin led lawmakers in chanting "Russia!… pic.twitter.com/myZC6GGOK5 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

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*Заглавната снимка е генерирана с инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.