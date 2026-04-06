Правителството на Гюров:

Бивш треньор на Лудогорец разсипа „орлите“: Не се идентифицирах с това, което се случва в клуба

06 април 2026, 13:27 часа 417 прочитания 0 коментара
Снимка: ludogorets.com
Бившият португалски треньор на Лудогорец Руи Мота даде интервю за спортния вестник „А Бола“ в родината си. В него той се върна и към престоя си в българския шампион, който продължи кратко.

Руи Мота разкритикува ръководството на родния шампион

На въпрос, че преживяването му в българския клуб не е най-доброто, той отговаря така: „Дори за това кратко време класирахме отбора за груповата фаза на Лига Европа и претърпяхме само една загуба в първенството. Нещата не бяха толкова зле. Можеха да се развият и по-добре, честно казано, ако нещата, които бяха установени в началото, се случиха. Когато има промяна в клуба, има и поредица от ситуации, които се обсъждат, дори за да се види дали има обща основа за придвижване на проекта напред. И затова в крайна сметка напуснах, защото определени ситуации, за които се бяхме договорили в началото на сезона, до моето напускане не се случиха. И чувствах, че е подходящият момент. Не се идентифицирах с това, което се случва. Аз съм много ориентиран към проекти човек, но когато липсва честност, когато не действаш според това, което си установил, а само по индивидуални причини, ми е много трудно“.

Мота казва, че преди да избере Лудогорец е имал различни оферти, след които и от елита на Португалия. „Имах предложения от първа дивизия в Португалия, а също и втора. И от други европейски лиги също. И аз отказах. Това, което ме накара да отида в Лудогорец, беше управлението на кариерата. Мислех, че е крачка напред и това е важно за мен. Щеше да ми позволи да продължа на европейската сцена. Имах възможността да вляза в Шампионската лига, или поне, това, което беше по-логично въз основа на моя анализ на състава, беше да вляза в Лига Европа“, обясни избора си специалистът.

Руи Мота направи паралел с Ноа в Армения и Дила Гори в Грузия, които са били проекти във възход, където е трябвало да налага млади футболисти. Португалецът разкри, че е работил в бразилския гранд Васко да Гама пет месеца без заплата в трудни условия, свързани с периода с COVID-19. Както и, че е имал много ползотворни опити в Турция и Иран, където футболът се радва на огромна популярност.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лудогорец Руи Мота
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес