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Бой в съблекалнята на Франция заради България: Легенда на "петлите" се върна към кошмара на "Парк де Пренс"

20 юни 2026, 15:13 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бой в съблекалнята на Франция заради България: Легенда на "петлите" се върна към кошмара на "Парк де Пренс"

Една от легендите на френския национален отбор от края на миналия и началото на новия век се върна към онази емблематична среща на "Парк де Пренс" срещу България. Докато у нас това е едно от най-великите постижения на "лъвовете", за "петлите" то е включено в списъка с най-големите разочарования в историята. Тогава двата тима се срещат в последния квалификационен мач преди Мондиал 1994.

Юри Джоркаеф си спомни за Франция - България

Франция се нуждае само от точка, за да се класира на световните финали, но бива спряна от "златното" поколение на българския футбол. Ерик Кантона извежда "петлите" напред в резултата, но фантастичен обрат, изработен чрез две попадения на Емил Костадинов. Срещата е едва втора с националната фланелка за Юри Джоркаеф, който ще помни този провал завинаги. Той попада в селекцията на Жерар Улие за последните два квалификационни - срещу Израел и България. Това е големият шанс за 25-годишния играч да си осигури билет за САЩ. Когато пристигна в съблекалнята обаче, бързо осъзнава, че атмосферата е странна, тъй като има напрежение между определени играчи.

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"България изравни, докато загрявах. Трябваше да бъда втората смяна, но докато си обличах фланелката, "Парк де Пренс" скандираше името на Давид Жинола – той дори не беше загрявал, но влезе вместо мен. Беше малко разочарование, но класирането беше важното", спомня си Джоркаеф в интервю пред FourFourTwo. "В последната минута Емил Костадинов вкара за 2:1 за българите. Кошмар. Бяхме съкрушени. Дори имаше сбивания в съблекалнята. Това беше едно от най-големите разочарования в историята на френския футбол. Как можехме да не сме на това Световно първенство?"

Франция - България, 1993 година

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Пет години след разочарованието на "Парк де Пренс", "петлите" най-накрая се освобождават от този кошмарен спомен. Франция става шампион на Мондиал 1998 и до известна степен компенсира разочарованието от пропуснатия шампионат. През 2018 години "сините" отново вдигнаха най-ценния трофей, а след загубен финал с дузпи през 2022 година са се насочили и към триумф в САЩ, Канада и Мексико. Тимът на Дидие Дешан започна кампанията си с победа, при която показа две много различни лица.

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Национален отбор по футбол Франция отбор Световно първенство по футбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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