Окончателно: Швеция прехвърля на Украйна арестуван кораб от руския "сенчест флот"

Шведски съд разпореди прехвърлянето на Украйна на руския кораб от т.нар. „сенчест флот“ Caffa, който според украинските следователи е превозвал незаконно зърно от окупирания Севастопол. Украинският външен министър Андрий Сибиха приветства решението. „Приветствам решението на Върховния съд на Швеция да потвърди изземването и прехвърлянето на руския кораб „Caffa“ на сенчестия флот в Украйна. Това знаково решение създава важен прецедент, демонстрирайки, че решителните действия на правоохранителните органи и прокурорите, съчетани с независима и безпристрастна съдебна система, могат да превърнат принципа на отчетност в осезаеми резултати. Продължаваме да работим за противодействие на скритата флотилия на Русия и способността ѝ да финансира войната си“, отбеляза той.

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Украинските следователи са започнали да наблюдават кораба „Caffa“ още през юни 2025 г. „Корабът смени собственика, управлението и знамето си и пристигна в окупирания Севастопол в края на юни. Забелязахме го там и си взехме предвид знамето му, защото по това време той едва го беше регистрирал и вече беше посочен в базата данни като Guinea False“, обясни Катерина Яреско, журналист от проекта SeaCrime в Центъра за миротворци, работила по случая. След това в Украйна беше образувано наказателно дело по този въпрос и през ноември 2025 г. срещу Caffa бяха наложени санкции. След задържането в Швеция, украинската страна поиска арест на кораба.

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„Материали по наказателното дело, потвърждаващи обстоятелствата, установени от украинското разследване, бяха изпратени на компетентните органи на Кралство Швеция. Това включваше информация относно дейността на плавателния съд, неговите маршрути, използването на затворени кримски пристанища и обосновката за необходимостта от съдебни действия“, обясниха от Главно управление на СБУ в Автономна република Крим. В началото на юни шведски съд подкрепи позицията на украинската страна и арестува кораба, след което реши, че той трябва да бъде предаден на Киев.

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