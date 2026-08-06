Иранският президент: Общуването с Моджтаба Хаменей в момента е изключително трудно

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в интервю, излъчено по държавната телевизия в сряда, че общуването с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей в момента е „изключително трудно“, пише Ройтерс. Новият лидер не се е появявал публично, откакто стана върховен лидер, наследявайки баща си аятолах Али Хаменей, който беше убит при една от първите атаки срещу Иран, извършени от САЩ и Израел.

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Моджтаба е извън полезрението на обществеността. Властите обясняват отсъствието му със съображения за сигурност. За разлика от баща си, който доминираше обществения живот в Иран в продължение на почти 4 десетилетия, 56-годишният духовник поддържаше до голяма степен незабележим публичен профил в годините преди избирането му за върховен лидер от влиятелния Съвет на духовниците през март.

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След като беше тежко ранен при удара, при който загина баща му, Моджтаба не се е появявал публично, не е произнасял речи и не е давал интервюта. Вместо това той общува с иранците чрез няколко писмени послания. Двама ирански представители обаче заявиха, че Моджтаба продължава активно да участва във вземането на решения и че раните му зарастват бързо. Пезешкиан също каза през май, че се е срещнал с върховния лидер.

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