Изкуствен интелект, сателити и балистични ракети: NYT с анализ за битката във въздуха между Русия и Украйна

С до голяма степен замразени наземни бойни действия, войната в Украйна все повече се превръща в битка за небето. Това пише The New York Times в материал, посветен на конфликта. Авторите отбелязват, че въздушната война се води на всички височини – от няколко метра над земята до околоземна орбита, където са разположени спътниците. Надпреварата за приложението на изкуствения интелект и контрола върху радиоспектъра също продължава.

Една фаза от тази война включва ударите на Украйна с ракети и дронове с голям обсег срещу цели дълбоко в Русия и в окупирания Крим. Междувременно Русия се възползва от отслабването на противовъздушната отбрана на Украйна и извършва рекордни на брой ракетни атаки. Според журналисти, Русия е ударила Украйна със 126 ракети през юли – най-големият брой за месец от началото на войната. Приблизително 400 украински цивилни са били убити при ракетни атаки и атаки с дронове, което е и най-големият брой от април 2022 г. насам.

Още: Изследване: Русия е загубила половината от мобилизираните преди 4 години военни (ВИДЕО)

„Въздушната война се разгръща на вълни в небето. Тя е насочена към отдалечени градове и военни съоръжения в двете страни, често в непрогледен мрак, и става все по-смъртоносна както за украинци, така и за руснаци“, се казва в статията. Авторите определят целите на подобна война като опити за причиняване на икономически трудности в Руската федерация от украинска страна и продължаващите усилия на Русия да отслаби Украйна, като направи градовете необитаеми.

Интензивността на конфликта нараства, тъй като и двете страни разработват все по-иновативни оръжия. По-конкретно, Русия започна да изстрелва изтребители „Шахед“ и „КАБ“, изгражда сателитна мрежа и разработва нискобюджетни крилати ракети. Украйна от своя страна модернизира арсенала си от безпилотни летателни апарати, оборудвайки ги с усъвършенствани навигационни и комуникационни системи, и тества балистични ракети. „И двете страни използват нови методи за противодействие на електронното заглушаване и прилагат автономни системи, които насочват оръжия към цели без човешка намеса“, добавят авторите.

Още: Взривиха шеф на руски производител на дронове. Удар и по поредна руска рафинерия (ВИДЕО)

Украинската система за противовъздушна отбрана срещу руски балистични ракети остава слабо място, главно поради острия недостиг на ракети за системите „Пейтриът“. Междувременно за Русия става все по-трудно да защитава огромните си територии от удари с голям обсег. „Чрез адаптиране на софтуер, технологии и тактики, Киев създаде дупки в това, което някога беше най-мощната система за противовъздушна отбрана в света“, пише изданието.

Отбелязва се, че въпреки че Русия все още притежава мощна противовъздушна отбрана, натискът вече е разрушил този щит, разделяйки го на изолирани зони. Украйна използва това, за да нанася удари както дълбоко в Русия, така и по-близо до фронтовата линия, за да наруши руската логистика. Освен това, според журналисти, украинските пилоти могат да се отклонят от първоначалната си цел, ако „видят възможност да ударят приоритетна цел, като например руски радар или пускова установка“.

Още: "Искат да направят Украйна по-сговорчива": Зеленски за отказа на съюзниците да му дадат ПВО

Силата на руската система се крие в мащаба на промишленото ѝ производство, което ѝ позволява да произвежда хиляди дронове и стотици ракети на месец. Освен това арсеналът започна да се разширява с ракети от Северна Корея.

Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски наскоро също заяви, че битката за небето ще повлияе сериозно за изхода на войната. Той заяви, че в тази фаза на войната не е важен размерът на страната, а по-скоро „кой ще се окаже по-умен“. Той отбеляза конкурентоспособността на Украйна в тази битка.

Още: Гори един от ключовите обекти на Роскосмос (ВИДЕО)